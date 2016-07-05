Геологи попередили про неминуче виверження найпотужнішого вулкану Аляски

Вже зараз ВОА підняла рівень небезпеки об'єкта для авіації до жовтого, передає Lenta.ru. За даними геофізиків, вулкан Павлова - один з найбільш активних на Алясці. Він дуже швидко «розігрівається», і магмі не потрібно багато часу, щоб почати вириватися з жерла. Польова група оглянула вулкан 3 липня і впевнилася в тому, що відбуваються викиди газів і диму. Наземні станції стеження зафіксували слабкі поштовхи і інші ознаки сейсмічної активності.

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Вулкан Павлова вивергався вже 40 разів, повідомляє ВОА. Іноді попіл викидало на велику висоту - до 15 км. Якщо нове виверження буде таким же, літаки, що літають над Аляскою, опиняться в серйозній небезпеці.

За 2016 рік вулкан прокидався в березні і травні. Наступне виверження вчені вважають неминучим. Однак викиди попелу, швидше за все, будуть спрямовані в бік Берингового моря і не зашкодять мешканцям Аляски.

29 серпня 2014 року почалося виверження вулкана Баурдарбунга в Ісландії. Подія супроводжувалася високою сейсмічною активністю в районі, де знаходиться вулкан, і викидами газу і попелу в атмосферу. Баурдарбунга має характерну конічну форму і покритий льодом. Головна небезпека при пробудженні такого вулкана пов'язана з можливими повенями і забрудненнями атмосфери попелом.