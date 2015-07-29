Вчені вперше побачили полярне сяйво за межами Сонячної системи

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на статтю, опубліковану в журналі Nature.

"Коричневі карлики займають проміжне положення між зірками і планетами, і наші результати дають ще більше аргументів на користь того, що вони є "перекачаними" планетами, а не "невдалими зірками". Ми й до цього знали, що в атмосферах цих карликів є хмари , хоча і з тих мінералів, які на Землі становлять основу порід, і тепер ми знаємо, що на них теж бувають потужні полярні сяйва", - заявив Стюарт Літтлфейр з університету Шеффілда (Велика Британія).

Літтлфейр і його колеги зробили це відкриття, спостерігаючи за рядом коричневих карликів в сузір'ї Ліри за допомогою радіотелескопу VLA і гавайської обсерваторії Кека, що працює в оптичному діапазоні.

Читайте такожАстрономи побачили появу літію під час спалахів нових зірок

Коричневими карликами, перші з яких були знайдені в 1995 році, астрономи називають перехідні об'єкти між зірками і планетами. Маса таких зірок - менше 7% маси Сонця - занадто мала для виникнення термоядерної реакції в їхніх надрах. Тому коричневі карлики поступово згасають і охолоджуються.

Як пояснює Літтлфейр, за останні роки вчені відкрили ряд незвичайних рис коричневих карликів - наявність погоди на них, свинцевих і мінеральних "хмар" і ряду інших властивостей, які змусили багатьох астрономів вважати, що вони насправді є дуже великими планетами, а не зірками.

Увагу авторів статті привернув карлик LSR J1835+3259, розташований відносно близько до Землі - він віддалений від нас лише на 18 світлових років. Настільки невелика відстань дозволила вченим відкрити ще одну дивну властивість коричневих карликів, яка зближує їх з планетами.

Читайте такожВчені NASA виявили "другу Землю", де може бути вода

Коли вчені почали аналізувати дані VLA, вони виявили, що від цього карлика періодично виходили яскраві пучки радіохвиль, чия сила періодично зростала і падала, і які були поляризовані незвичайним чином, що вказувало на те, що джерело випромінювання знаходилося на поверхні LSR J1835+3259 або що він обертався разом з ним.

Намагаючись розкрити його природу, Літтлфейр і його колеги вивчили фотографії LSR J1835+3259, отримані в оптичному діапазоні. У цей момент вони зрозуміли, що ці хвилі вироблялися найпотужнішим полярним сяйвом.

Про це говорило і те, що яскравість коричневого карлика, тьмяного і вкрай стабільного за своєю природою, досить сильно змінювалася в міру обертання цього об'єкта. Сила цього сяйва в кілька разів перевищувала ті, які спостерігаються на Землі, і була приблизно в п'ять разів нижче, ніж у найпотужніших полярних спалахів на Юпітері.

"Я завжди хотів побачити полярні сяйва на Землі, але у мене поки не було можливостей відвідати північ і побачити їх. Вкрай іронічним виглядає те, що мені вдалося стати свідком полярного "світлового шоу", набагато яскравішого і сильнішого, не тут, а в десятках світлових років від Землі", - підкреслив Літтлфейр.

Читайте такожВчені вперше відкрили кам'яне кільце навколо зірки

Як повідомляв УНІАН раніше, у ніч з 22 на 23 червня в різних куточках Землі можна було спостерігати північне сяйво. Астронавт Скотт Келлі показав північне сяйво над нашою планетою з міжнародної космічної станції.