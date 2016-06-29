Астрономи передбачили частоту зіткнень надмасивних чорних дір

Про роботу автори розповіли на семінарі Королівського астрономічного товариства, коротко про доповідь повідомляє прес-реліз університету, передає N+1.

За прогнозами дослідників, зіткнення надмасивних чорних дір будуть відбуватися близько двох разів на рік. Вчені сподіваються, що дані про гравітаційних хвилях цих зіткнень допоможуть з'ясувати механізм зростання гігантів в центрах галактик.

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Повідомляється, що у своїй роботі автори використовували результати великомасштабного комп'ютерного моделювання Всесвіту, виконаного проектом EAGLE. Вчені об'єднали їх з моделями, які оцінюють сигнали гравітаційних хвиль і отримали передбачення для частоти сигналів.

Відзначається, що дані зіткнення будуть лежати в іншому діапазоні частот, ніж вже спіймані інтерферометром LIGO, оскільки чорні діри з масою в мільйони сонячних будуть породжувати гравітаційні хвилі з набагато більш низькими частотами. Учені вважають, що амплітуди та інші характеристики гравітаційних хвиль дозволять визначити маси типових "прабатьків" надмасивних чорних дір.

Нагадаємо, астрономи з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики (США) визначили приблизний розмір чорної діри, яка знаходиться в центрі нашої галактики.