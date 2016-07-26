Стала відома дата початку продажів iPhone 7

На думку Бласса, Apple запустить у продаж iPhone7 в країнах "першої хвилі" вже 16 вересня, у п'ятницю.

Разом з звичайною версією, в цей же час в продаж надійдуть iPhone7 Plus і Pro. Однак Бласс не став робити припущень відносно дати презентації пристрою і обмежився лише рітейл-релізом.

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Раніше в інтернеті з'явилися фотографії передбачуваних iPhone 7 і iPhone 7 Plus - базової моделі і її збільшену версію з двома камерами. Їх опублікувало французьке видання Nowhereelse.fr. Зазначалося, що автори знімків не дають гарантій достовірності.

Очікується, що Apple представить нові смартфони восени цього року. Apple має намір створити ідеального інтелектуального помічника, який буде допомагати своєму власнику приймати деякі рішення або пропонувати важливу, на його думку, інформацію протягом всього дня.