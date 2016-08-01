Австралія за 22 роки "відпливла" на півтора метра ближче до екватора

10:33, 01 серпня 2016
Наука та IT
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Австралійська тектонічна плита – "найшвидша" у світі. Вона просувається на 7 сантиметрів ближче до екватора і трохи на схід щорічно.

geography7.wikidot.com

Рух Австралійської тектонічної плити призвів до того, що за останні 22 роки материк зрушився на півтора метра на північ. Про це пише Sciencealert.

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Австралійська влада збирається у 2017 році змінити офіційні показники широти і довготи материка, щоб вони відповідали реальним. Наразі навігаційна система GPS і Google maps використовують офіційні координати, датовані 1994 роком. На навігацію це істотно не впливає, оскільки, наприклад, на смартфонах, ці сервіси допускають похибку в 5-10 метрів.

Але з розвитком технологій машин на автопілоті ці зрушення стануть набагато більш важливі.

Австралійська тектонічна плита – "найшвидша" у світі. Вона просувається на 7 сантиметрів ближче до екватора щорічно. Найчастіше напруга, яка виникає при цьому, призводить до землетрусів.

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