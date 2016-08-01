Австралія за 22 роки "відпливла" на півтора метра ближче до екватора

Рух Австралійської тектонічної плити призвів до того, що за останні 22 роки материк зрушився на півтора метра на північ. Про це пише Sciencealert.

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Австралійська влада збирається у 2017 році змінити офіційні показники широти і довготи материка, щоб вони відповідали реальним. Наразі навігаційна система GPS і Google maps використовують офіційні координати, датовані 1994 роком. На навігацію це істотно не впливає, оскільки, наприклад, на смартфонах, ці сервіси допускають похибку в 5-10 метрів.

Але з розвитком технологій машин на автопілоті ці зрушення стануть набагато більш важливі.

Австралійська тектонічна плита – "найшвидша" у світі. Вона просувається на 7 сантиметрів ближче до екватора щорічно. Найчастіше напруга, яка виникає при цьому, призводить до землетрусів.