Японії потрібний свій надзвуковий літак

Японія має намір до 2012 року розробити надзвуковий пасажирський літак нового покоління, який зможе долати відстань між Токіо і Лос-Анжелесом за три години.

Як повідомив представник японського Агентства з аерокосмічних досліджень Сатокі Курокава (Satoki Kurokawa), корпус літака буде виготовлений з легкого надміцного матеріалу, на ньому встановлять двигуни нового типу, за допомогою яких буде досягатися швидкість до 5,5 МАХ. Новий лайнер споживатиме менше палива і чинитиме удвічі менше шуму, ніж знятий з маршрутів "Конкорд".

Для шестирічної стадії розробки буде потрібно 20 мільярдів єн (близько $170 мільйонів). Комерційне використання нового надзвукового літака Агентство планує почати з 2020 року.

Раніше повідомлялося, що японські та французькі авіаконструктори з компанії "Конкорд" розробляють надзвуковий літак нового покоління, первинний варіант якого буде представлений громадськості вже в жовтні цього року. У березні ц.р. інша група японських авіаконструкторів провела випробування нового надзвукового літака, розробленого з їх австралійськими колегами, який повинен літати в 10 разів швидше за нинішні лайнери, тобто з швидкістю близько 8 тисяч кілометрів на годину.

З часів закінчення Другої Світової війни Японія змогла виготовити лише один тип комерційного авіалайнера - турбогвинтовий YS-11, перший політ якого відбувся 1962 року. Літаків було вироблено всього 182, і в 1974 році їх випуск був припинений з економічних міркувань.

Нині в Японії виготовляються деталі двигунів, крила і частини фюзеляжу для нового типу американського літака Боїнг-787 "Дрімлайнер" (Dreamliner).

РІА “Новини”