Військово-повітряні сили США підірвуть в атмосфері плазмові бомби

Про це повідомляє видання New Scientist.

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ВПС збираються впливати на іоносферу за допомогою супутників, які доставляють іонізований газ у повітря. Проект дозволить збільшити дальність радіосигналів і знизити шкідливий вплив сонячного вітру на GPS, а також блокувати зв'язок між супутниками противника.

Однак, поки що не вирішені дві проблеми: як сконструювати генератор плазми і як розрахувати розсіювання плазми. Для цього американські ВПС уклали договори з кількома науковими групами.