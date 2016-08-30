Вчені дослідили механізм втрати самоконтролю у алкоголіків

Дослідження співробітників Університету в Лінчепінгу описується в журналі Molecular Psychiatry.

Вчені провели ряд експериментів на щурах з алкогольною залежністю. Встановлено, що у тварин значно знижена швидкість синтезу ферменту PRDM2, що, в свою чергу, призвело до порушення контролю над імпульсивною поведінкою.

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Гризуни продовжували пити спиртне, навіть якщо це було пов'язане з неприємними відчуттями. Аналогічну картину дослідники спостерігали у тварин, у яких виробництво ферменту в лобних частках мозку було обмежене штучним чином.

За словами авторів статті, отримані результати допоможуть розробити ефективні лікарські препарати, які могли б відновити синтез PRDM2 в нервових клітинах.

Цей білок контролює активність декількох генів, що беруть участь у передачі сигналів між нейронами. При його нестачі нервові імпульси перестають генеруватися. У результаті людині стає важко контролювати свою поведінку, навіть якщо вона цього хоче.