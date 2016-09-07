Apple презентувала нову функцію набору офісних програм iWorks

Як зазначили в ході презентації, складати презентації в Keynotes тепер можна з іншими користувачами в реальному часі.

Дана особливість знайома, наприклад, користувачам Google.Docs: кожен раз, коли хтось редагує документ, ви бачите всі зміни в реальному часі, і знаєте, хто їх зробив.

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Також, Тім Кук розповів, як продукти Apple допомагають учням у школах краще засвоювати знання: «Діти як ніколи залучені до навчання».

В Apple дуже пишаються тим, що вони роблять для розвитку освіти. Зокрема, у компанії Apple розповіли про Everyone Can Code. Дана програма дозволяє дітям вчитися програмувати.