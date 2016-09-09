Ваnк of America розповів своїм клієнтам, чому світ може виявитися матрицею

У документі йдеться, що до цієї теорії вже схиляються багато вчених, повідомляє Дождь з посиланням на видання Business Insider.

На думку авторів записки, аргументом на підтримку цієї версії є те, що людство вже «наближається до технології фотореалістичного 3D-моделювання, в якому можуть одночасно брати участь мільйони людей».

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Можна припустити, що «з розвитком штучного інтелекту і комп'ютерів представники цивілізацій майбутнього могли вирішити створити симуляцію своїх предків», йдеться в листі банку клієнтам.

У документі наводяться думки бізнесмена Ілона Маска, шведського філософа Ніка Бострома і вченого Деграсса Тайсона. Маск раніше заявляв, що люди — це комп'ютерна гра іншої цивілізації, Бостром випустив книгу «А чи не живемо ми в „Матриці“?», а Тайсон стверджував, що Всесвіт — це всього лише комп'ютерна модель.

Банк наводить три можливих сценарії для людства. Перший — це вимирання до досягнення «постлюдської» стадії. Другий — досягнення «постлюдського» етапу, але без комп'ютерного моделювання історії. Третій варіант передбачає, що люди вже знаходяться в «матриці».