ЗМІ: Twitter дасть користувачам більше свободи у використанні 140 символів

12:15, 13 вересня 2016
Наука та IT
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Починаючи з 19 вересня сервіс мікроблогів Twitter змінить правила підрахунку символів в одному твіті при традиційному обмеженні в 140 символів.

REUTERS

Про це повідомляє The Verge з посиланням на два джерела, знайомих з справами компанії.

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При підрахунках тепер не будуть враховуватися медіадодатки (фотографії, відео, опитування, GIF) і цитовані твіти. Користувачі зможуть використовувати цитування, прикріпляти файли чи опитування, і у них залишиться можливість написати ще повідомлення на 140 знаків.

Крім того, у відповідях на твіти цитування імен інших користувачів також не буде віднімати кількість знаків.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2015 року Twitter замінив кнопку "зірка" (додати в обране) на "серце" (мені подобається).

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