"Ми знаємо, що "зірка" може ввести в оману": У Twitter з'явилися "лайки"

Сьогодні, 3 листопада, Twitter замінив значок "зірка" (додати в обране - Ред.) на "лайк".

Про це компанія офіційно заявила в своєму блозі.

"Ми міняємо наш значок "зірки" для обраних "твітів" на "серце", і будемо називати їх "лайками". Ми хочемо, щоб Twitter став легше та корисніше у використанні, і ми знаємо, що часом "зірка" може ввести в оману, особливо новачків. Ви можете "лайкнути" безліч постів, але не все може потрапити в "обране", - йдеться в повідомленні.

На думку компанії, значок "серця" є універсальним символом, який зрозумілий на різних мовах, для будь-яких культур та часових поясів.

"Серце" - більш виразне, воно дозволяє передати діапазон емоцій і легко спілкуватися з людьми. І за допомогою наших тестів ми дійшли висновку, що люди полюбили його", - підкреслюють у компанії.

You can say a lot with a heart. Introducing a new way to show how you feel on Twitter: https://t.co/WKBEmORXNWpic.twitter.com/G4ZGe0rDTP