Вчені винайшли тканину, здатну виробляти електрику від вітру та енергії сонця
Вчені з Технологічного інституту Джорджії розробили тканину, здатну виробляти електрику від вітру та енергії сонця.
Стаття про це вийшла в журналі Nature Energy, інформує "Газета.Ru".
Використовуючи звичайні промислові методи, вченим вдалося комбінувати сонячні елементи, зроблені з надлегких полімерів, з так званими трибогенераторами, що виробляють струм при контакті металів з ізоляторами.
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За словами вчених, отриману тканину можна використовувати в складі різних наметів, фіранок і навіть одягу. «Тканина досить гнучка, дихає, легка і застосовується для різних цілей», - говорять автори винаходу. В одному з експериментів шматок тканини, висунутий з вікна автомобіля, що рухається автомобіля, заряджав побутової конденсатор ємністю 2мкФ до напруги 2 В.