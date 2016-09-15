Вчені винайшли тканину, здатну виробляти електрику від вітру та енергії сонця

Стаття про це вийшла в журналі Nature Energy, інформує "Газета.Ru".

Використовуючи звичайні промислові методи, вченим вдалося комбінувати сонячні елементи, зроблені з надлегких полімерів, з так званими трибогенераторами, що виробляють струм при контакті металів з ізоляторами.

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За словами вчених, отриману тканину можна використовувати в складі різних наметів, фіранок і навіть одягу. «Тканина досить гнучка, дихає, легка і застосовується для різних цілей», - говорять автори винаходу. В одному з експериментів шматок тканини, висунутий з вікна автомобіля, що рухається автомобіля, заряджав побутової конденсатор ємністю 2мкФ до напруги 2 В.