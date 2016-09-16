У США вимагають відкликати мільйон вибухонебезпечних Galaxy Note 7

Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) зажадала відкликати в країні смартфони Samsung Galaxy Note 7 у зв'язку з проблемами акумулятора, повідомляє CNBC з посиланням на заяву глави CPSC Еліота Кея.

Він уточнив, що відкликанню підлягають близько 1 млн смартфонів.

«Я закликаю всіх власників скористатися цим відкликанням негайно», - сказав Кей.

За його словами, ті, що купили смартфон, можуть або обміняти його, або повернути гроші.