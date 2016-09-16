У США вимагають відкликати мільйон вибухонебезпечних Galaxy Note 7
01:20, 16 вересня 2016Наука та IT
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Власники смартфонів зможуть або обміняти його, або повернути гроші.
Ті, що купили смартфон, можуть або обміняти його, або повернути гроші / mobiltelefon.ru
Комісія з безпеки споживчих товарів США (CPSC) зажадала відкликати в країні смартфони Samsung Galaxy Note 7 у зв'язку з проблемами акумулятора, повідомляє CNBC з посиланням на заяву глави CPSC Еліота Кея.
Він уточнив, що відкликанню підлягають близько 1 млн смартфонів.
«Я закликаю всіх власників скористатися цим відкликанням негайно», - сказав Кей.
За його словами, ті, що купили смартфон, можуть або обміняти його, або повернути гроші.
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