У гонитві за iPhone 7: покупці дочекалися старту продажів новинок від Apple (фоторепортаж)
11:16, 16 вересня 2016Наука та IT
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16 вересня офіційно стартували продажі смартфонів iPhone 7 і iPhone 7+ в країнах так званої "першої хвилі", а саме США, Китаї, Японії, Австралії, ряді країн Європи, в цілому, близько 30 країн.
"Мобільні туристи" з Білорусі в Берліні / REUTERS
Нові "айфони" були презентовані компанією Apple 7 вересня, а вже з 9 вересня їх можна було попередньо замовити.
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Щоб отримати заповітний смартфон багато хто приходили під фірмові магазини за кілька днів - з наметами, карематами, стільцями та іншими "зручностями". Майбутніх покупців не відлякував навіть дощ.
Деякі заради нового iPhone 7 навіть приїхали в іншу країну - так, наприклад, за кілька днів до початку продажів перед магазином в Берліні влаштувалися "мобільні туристи" з Білорусі.
Як повідомляв УНІАН, також 7 вересня були презентовані нові Apple Watch 2.
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