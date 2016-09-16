У гонитві за iPhone 7: покупці дочекалися старту продажів новинок від Apple (фоторепортаж)

Нові "айфони" були презентовані компанією Apple 7 вересня, а вже з 9 вересня їх можна було попередньо замовити.

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Щоб отримати заповітний смартфон багато хто приходили під фірмові магазини за кілька днів - з наметами, карематами, стільцями та іншими "зручностями". Майбутніх покупців не відлякував навіть дощ.

Деякі заради нового iPhone 7 навіть приїхали в іншу країну - так, наприклад, за кілька днів до початку продажів перед магазином в Берліні влаштувалися "мобільні туристи" з Білорусі.

Як повідомляв УНІАН, також 7 вересня були презентовані нові Apple Watch 2.