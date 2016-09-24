В Yahoo вважають, що до злому системи були причетні хакери з Росії - ЗМІ

Про це розповіло The Wall Street Journal джерело, знайоме з ситуацією, передає РБК.

Раніше компанія не називала країну, з якої була організована атака, але стверджувала, що дії хакерів, які викрали дані 500 млн облікових записів, були спонсоровані «урядом держави».

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У той же час співрозмовник видання не готовий стверджувати, що дії саме цих хакерів призвели до витоку даних 500 млн користувачів.

Джерело газети розповів, що вторгнення було виявлено через кілька тижнів після атаки. В Yahoo! прийшли до висновку, пише видання, що вона атака була запущена з комп'ютерів, розташованих в Росії. Крім того, її метою були люди, які вели бізнес в Росії.

Фахівці з комп'ютерної безпеки пояснили виданню, що ситуація з проникненням декількох хакерів одночасно не є винятковою. Навпаки, ця тактика часто застосовується для того, щоб приховати справжню мету атаки.

Як повідомляв УНІАН, компанія Yahoo підтвердила, що в 2014 році хакери викрали дані, пов'язані з 500 мільйонами аккаунтів. Метою зломщиків були імена користувачів, адреси електронної пошти, номери телефонів, зашифровані паролі, а також контрольні запитання та відповіді. Дані, пов'язані з банківськими картами і рахунками, викрадені не були.