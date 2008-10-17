Opera Software розробляє пошукову систему нового типу

Компанія Opera Software розробляє пошукову систему, яка індексує структуру сайтів. Вона називається Metadata Analysis and Mining Application (MAMA). MAMA повинна зробити інтернет більш стандартизованим, а також допомогти розробникам знаходити приклади використання різних рішень і бачити тенденції розвитку Мережі. Про це повідомляється в блозі розробників Opera.

За допомогою MAMA можна одержати відповіді на ті питання, які не під силу звичайним пошуковцям. Наприклад, така пошукова система може знайти сторінки, що містять більше ста посилань, або повідомити, з яких блоків складається середньостатистичний ресурс.

Крім того, за допомогою МАМА можна дізнатися, скільки сайтів використовують CSS або Flash, зі скількох символів складається середньостатистична !-сторінка. За даними МАМА, наразі CSS використовують 80,4 відсотка сайтів, Flash - 33,5 відсотка, а одна середньостатистична !-сторінка складається з 16,5 тисяч символів.

На сьогодні пошукачем MAMA проіндексовані 3,5 мільйона сторінок.

Роботи над MAMA почалися чотири роки тому. Дату остаточного релізу не називають, але передбачається, що це буде в першій половині 2009 року.

Лента.ру