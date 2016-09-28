Російський авіахолдинг S7 Group придбав плавучий космодром "Морський старт"

Про це йдеться в заяві авіакомпанії.

"Предметом угоди є корабель Sea Launch Commander, платформа Odyssey з установленим на них обладнанням ракетного сегмента, наземне обладнання у базовому порту Лонг-Біч (США) і товарний знак Sea Launch", - сказано в повідомленні.

"Вивести комплекс з консервації і почати пускову діяльність планується через 18 місяців після схвалення угоди - орієнтовно наприкінці 2018 року. Ми розраховуємо, що без великих вкладень у модернізацію Sea Launch зможемо зробити до 70 пусків протягом 15 років. (...) Ми будемо продавати запуски тільки на готових ракетах-носіях. Спочатку ракети, і тільки потім - покупець", - розповів генеральний директор S7 Group Владислав Фільов.

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У компанії відзначили, що закриття угоди планується через 6 місяців після отримання схвалення відповідними органами влади США та підписання низки договорів, які є частиною цієї угоди. Операція повинна отримати схвалення Директорату з контролю оборонної торгівлі (DDTC) і Комітету з іноземних інвестицій США (CFIUS).

Крім цього, S7 Group підписала угоду про співпрацю з Ракетно-космічною корпорацією "Енергія" (РФ). Компанії будуть вести спільну роботу по поновленню експлуатації комплексу "Морський старт". При цьому РКК "Енергія" буде надавати S7 Group всю необхідну інженерну підтримку і сприяння в організації пусків, а також у роботах з системної інтеграції.

У повідомленні холдингу зазначається, що спільна діяльність S7 Group і РКК "Енергія" не буде обмежуватися пусковими послугами і "Морським Стартом", а передбачає також співпрацю, спрямовану на створення транспортної інфраструктури в космосі.

S7 Group не називає суму угоди. Проте, за даними джерел видання Bloomberg, "Морський старт" обійшовся S7 приблизно в 100 мільйонів доларів. За словами гендиректора і співвласника компанії Владислава Фільова, S7 заплатить готівкою.

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Як зазначає Bloomberg, реалізація проекту "Морський старт" була припинена в 2014 році.

Причиною цього стали анексія Росією українського Криму та розв'язання Росією бойових дій на сході України.

Всього з 1995 по 2014 роки з платформи були запущені 36 ракет українського виробництва "Зеніт 3SL".

Довідка УНІАН. Проект "Морський старт" - поки що єдиний у світі проект, який здійснює запуски з району екватора з плавучої платформи в Тихому океані. За рахунок вигідного розташування точки старту ракети-носії "Зеніт-3SL" можуть виводити на орбіту супутники значно більшої маси, ніж з наземних космодромів, розташованих поза екваторіальною зоною. Проект був створений компаніями з України, Росії, Норвегії та США у 1995 році.

Ракета космічного призначення "Зеніт-3SL" - сучасний засіб виведення, який відрізняється простотою експлуатації, повною автоматизацією процесів підготовки і запуску. Працює на рідкому кисні і гасі з продуктами згорання - водою і вуглекислим газом. Завдяки цьому відрізняється екологічною чистотою. Доопрацьована з урахуванням специфіки морського старту.

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Ракета-носій "Зеніт-2S", розгінний блок ДМ-SL і блок корисного вантажу з КА входять до складу ракети космічного призначення (РКП) "Зеніт-3SL". Розробником і виготовлювачем ракети-носія "Зеніт-2S" (тобто першого і другого ступенів усієї ракети) є ДКБ "Південне" і ВО "Південмашзавод" (м. Дніпро, Україна). Розгінний блок ДМ-SL створений і серійно виготовляється Ракетно-космічною корпорацією "Енергія" ім. Королева (м. Корольов, Московська область, Росія). Розробку блоку корисного вантажу, що включає головний обтічник і перехідні елементи конструкції, за допомогою яких космічний апарат з'єднується з розгінним блоком, забезпечує компанія "Boeing Commercial Space Company" (м. Сіетл, штат Вашингтон, США).

ДП "КБ "Південне" є найбільшим в Україні та одним з найбільших у світі конструкторських бюро, які володіють передовими технологіями і беруть участь в програмах "Морський старт", "Наземний старт", "Дніпро", "Циклон-4", "Антарес II", "Маяк". КБ співпрацює з ракетно-космічними підприємствами Казахстану, Європи, США, Бразилії.