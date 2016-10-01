NASA планує запустити супутник для спостереження за екосистемою океанів Землі
Національне аерокосмічне агентство США оприлюднило плани щодо побудови та запуску космічного апарата «Next Ocean Monitoring» для спостереження за земними океанами та їх екосистемою.
Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA.
Космічний апарат побудують в Goddard Space Flight Center в штаті Меріленд. Він призначений для моніторингу за мікроскопічним життям океанів та їх впливом на клімат Землі.
Місія ПАХЕ (планктон, аерозоль, хмара, екосистема океанів) планується до запуску в 2022-2023 роках.
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Супутникові спостереження за кольором океану дадуть ученим докладну інформацію про розподіл фітопланктону, який є основою харчового ланцюжка океану, і має вирішальне значення для розуміння його екології, обігу вуглецю з повітря в океанічні води і назад.
Завдяки цьому супутнику вчені зможуть визначити, як ці процеси впливають на зміну клімату планети.
На борту корабля буде розміщене різноманітне наукове обладнання. Завдяки гіпер-спектральному радіометру науковці зможуть виміряти колір океану: від ультрафіолетового спектру до інфрачервоного.
За словами керівника проекту Андре Дресса, ПАХЕ дуже гнучкий. В залежності від розміру бюджету апарат можна обладнувати додатковими інструментами для нових досліджень.