NASA планує запустити супутник для спостереження за екосистемою океанів Землі

Про це повідомляє Громадське з посиланням на NASA.

Космічний апарат побудують в Goddard Space Flight Center в штаті Меріленд. Він призначений для моніторингу за мікроскопічним життям океанів та їх впливом на клімат Землі.

Місія ПАХЕ (планктон, аерозоль, хмара, екосистема океанів) планується до запуску в 2022-2023 роках.

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Супутникові спостереження за кольором океану дадуть ученим докладну інформацію про розподіл фітопланктону, який є основою харчового ланцюжка океану, і має вирішальне значення для розуміння його екології, обігу вуглецю з повітря в океанічні води і назад.

Завдяки цьому супутнику вчені зможуть визначити, як ці процеси впливають на зміну клімату планети.

На борту корабля буде розміщене різноманітне наукове обладнання. Завдяки гіпер-спектральному радіометру науковці зможуть виміряти колір океану: від ультрафіолетового спектру до інфрачервоного.

За словами керівника проекту Андре Дресса, ПАХЕ дуже гнучкий. В залежності від розміру бюджету апарат можна обладнувати додатковими інструментами для нових досліджень.