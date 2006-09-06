Nissan представив компактну машину для європейського ринку (фото)

Компанія Nissan представила новий компактний кросовер для європейського ринку. Презентація моделі Qashqai відбулась у середу в Парижі. Автомобіль створений на основі однойменного концепт-кара, прем`єра якого відбулася на Женевському автосалоні в 2004 році.

За своїми габаритами новий кросовер Nissan близький до міських хечбэків класу "С". Довжина автомобіля - 4310 міліметрів, ширина - 1780 міліметрів, а висота - 1610 міліметрів.

Nissan Qashqai комплектуватиметься бензиновими моторами об`ємом 1,6 і 2,0 літра потужністю 115 і 140 кінських сил відповідно. Для Західної Європи також передбачені дизельні двигуни об`ємом 1,5 і 2,0 літра, потужність яких становитиме 106 і 150 кінських сил, проте до Росії дизельні кросовери не постачатимуться.

Залежно від силового агрегату, автомобіль може бути устаткований механічною пяти- або шестиступінчастою коробкою передач, новим шестиступінчастим автоматом, а також безступінчатим варіатором CVT. Версії з дволітровими моторами одержать систему повного приводу ALL-MODE 4x4.

Виробництво Nissan Qashqai почнеться на заводі компанії у Великобританії. Окрім європейського ринку і Росії, автомобіль постачатиметься до Японії, а також на Близький Схід. Продажі новинки почнуться в лютому 2007 року.

Автолента.ру