У столиці виявили дорогу на Смоленськ ХІ—ХІІ століття

Неподалік від "Пивзаводу на Подолі" у Києві під час розкопок виявили цінні артефакти і частину мощеної дороги, яка імовірно вела на Смоленськ. Про це пише "Сегодня".

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Серед артефактів - монети, жіночі прикраси у вигляді підвісок, старовинна кераміка, оригінальна пічка XVIII століття, скло.

"Проводимо розкопки вже більше трьох місяців, і за цей час знайшли багато цікавого: наприклад давньоруську мощену деревом дорогу ХІ—ХІІ століть. Припускаємо, що в цьому місці знаходилася митниця. Ще знайшли фрагменти візантійських амфор того ж періоду і багато старовинних монет. Також знайдено велику кількість давньоруської та візантійської кераміки. Знахідка самого раннього періоду — це бронзова монета Х століття", — розповів археолог В'ячеслав Баранов.

Розкопки триватимуть ще місяць, а потім все цінне буде передано в Національний музей археології України.