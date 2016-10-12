У Сонячній системі відкрили нову планету

У Сонячній системі відкрили нову карликову планету - 2014 UZ224. Таке відкриття зробили учені з Мічиганського університету, передає The Washington Post.

Карликова планета знаходиться у відділеному регіоні Сонячної системи. Зазначається, що небесне тіло рухається по сильно витягнутій орбіті на відстані 38-180 астрономічних одиниць від Сонця.

При цьому повний оберт навколо Сонця планета здійснює за 1136 років. А в діаметрі вона досягає 420-1180 кілометрів.

Читайте такожВчені знайшли найближчу до Сонячної системи придатну для життя планетуНебесне тіло вперше помітили 19 серпня 2014 року.

Вважається, що найбільшою із восьми планет Сонячної системи є Юпітер.

Як повідомляв раніше УНІАН, минулого року американські вчені помітили небесне тіло, яке стало претендентом на звання 9 планети Сонячної системи.