Мобільний зв'язок третього покоління прийде в Україну в 2009-му

Національна комісія з питань регулювання зв`язку сподівається видати ліцензії на мобільний зв`язок третього покоління протягом 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час прямої телефонної лінії в Кабінеті Міністрів України голова НКРЗ Сергій КОЛОБОВ.

«Ми сподіваємося, що протягом 2009 року ми видамо всі 3-4 ліцензії», - зазначив він.

За його словами, складність видачі ліцензії зумовлена тим, що Кабінет Міністрів прийняв 22 жовтня постанову про переведення радіочастот для мобільного зв`язку третього покоління з перспективних у діючі.

Тією ж постановою було визначено, що Міністерство оборони протягом місяця повинне було вирішити питання щодо етапів і вартості конверсії радіочастот для мобільного зв`язку третього покоління.

Зараз, за даними С.КОЛОБОВА, в частині вартості конверсії фігурує сума в 1,1 млрд. грн. Але поки комісія не отримала розрахунків, які обґрунтовують таку суму, він коментувати питання вартості конверсії не може, сказав голова НКРЗ.

Що стосується тендеру для технології WiMAX, то, за його даними, на одному з найближчих засідань буде визначено терміни його проведення на радіочастоти для цієї технології.

С.КОЛОБОВ зазначив, що це також стало можливим після зміни Кабміном плану радіочастотного ресурсу, де ці радіочастоти було переведено в розділ діючих.

Як повідомив голова НКРЗ, на тендер буде виставлено три національних і чотири регіональні ліцензії для цієї технології в п’ятигігагерцовому діапазоні.