Помер відомий український астроном Клим Чурюмов

Про це MIGnews.com.ua повідомила заступник директора Київського планетарію Олена Дірдовська.

За її словами, Чурюмов помер по дорозі до Харкова, куди вирушив у справах.

Смерть настала раптово.

Чурюмов помер на 80-му році життя.

Клим Чурюмов є першовідкривачем комети Чурюмова-Герасименко в 1969 році й комети Чурюмова-Солодовникова. Також він очолював Київський планетарій, був президентом Української спільноти аматорів астрономії.