Помер відомий український астроном Клим Чурюмов
18:05, 15 жовтня 2016Наука та IT
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Легендарний український вчений і астроном Клим Чурюмов помер у суботу, 15 жовтня.
Клим Чурюмов є першовідкривачем комети Чурюмова-Герасименко / kp.ru
Про це MIGnews.com.ua повідомила заступник директора Київського планетарію Олена Дірдовська.
За її словами, Чурюмов помер по дорозі до Харкова, куди вирушив у справах.
Смерть настала раптово.
Чурюмов помер на 80-му році життя.
Клим Чурюмов є першовідкривачем комети Чурюмова-Герасименко в 1969 році й комети Чурюмова-Солодовникова. Також він очолював Київський планетарій, був президентом Української спільноти аматорів астрономії.
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