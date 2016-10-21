В Україні стартували офіційні продажі iPhone 7

Офіційні продажі iPhone 7 в Україні стартували у п'ятницю, 21 жовтня, о 10:00, передає "Новое время".

Але ажіотаж серед охочих придбати новинку був настільки високий, що вони займали черги в магазинах вже з вечора четверга.

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Повідомляється, найпопулярнішими кольорами стали два нових відтінки чорного – матовий Black (37% замовлень) і глянцевий Jet Black (36%). Третім за популярністю став відтінок Rose Gold (17%).

Про світові обсяги продажів iPhone 7 стане відомо наприкінці жовтня, коли компанія Apple опублікує звіти.

Ціни на iPhone 7 починаються з 23 499 грн за пристрій з 32 ГБ. Найдорожчий сьомий айфон - з 256 гігабайтами пам'яті - коштуватиме покупцеві 32 тисячі гривень. Найдешевший з iPhone 7 Plus буде коштувати майже 29 тисяч гривень.