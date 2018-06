Стало відомо про що промовчала Apple на презентації iPhone 7 і Apple Watch 2

Компанія змовчала про те, що колір "чорний онікс" буде лише у двох топових моделей iPhone 7 і 7 Plus з 128 і 256 Гб пам'яті (нерадісна новина для власників смартфонів з 32 Гб пам'яті), пише ua.insider.pro.

Читайте такожApple представила довгоочікуваний iPhone 7

За iPhone 7 "чорний онікс" доведеться викласти приблизно 27 тис. грн (128 Гб) або близько 31 тис. грн (256 Гб). iPhone 7 Plus обійдеться відповідно у 32 тис. грн та майже 36 тис. грн

Крім високої ціни у нових iPhone є й інша проблема - якщо вірити Apple, покриття "чорний онікс" схильне до "мікроподряпин". Як вони будуть виглядати, поки неможливо сказати. Спочатку треба купити телефон і покористуватися ним протягом хоча б декількох днів. "Чорний онікс" - всього лише різновид звичайного анодованого покриття, а не загартоване і стійке до подряпин скло Gorilla Glass.

Крім цього, оптичний зум на iPhone 7 Plus не можна налаштувати. iPhone 7 Plus обзавівся двома 12-мегапіксельними камерами на задній панелі - ширококутною і телескопічною. Остання має двократний оптичний зум, дозволяючи наближати віддалені об'єкти без втрати якості. Цифровий же зум використовує програмне забезпечення для збільшення зображення, що призводить до втрати якості. Звучить чудово, але є один нюанс: тільки зуми 1х і 2х без проміжних значень. Іншими словами, об'єктив можна настроїти, наприклад, на 1,5-кратне наближення. Отже, маємо: 1х (широкий кут), 2х (телефото) і 10-кратний цифровий зум.

iPhone 7 і 7 Plus мають такі самі розміри, як iPhone 6s і 6s Plus (не враховуючи "опуклості" камери). Але якимось чином Apple вдалося зробити їх легше. iPhone 7 важить 138 г проти 143 г у iPhone 6s, а iPhone 7 Plus легше iPhone 6s Plus на 4 г (188 проти 192 м).

При цьому незрозумілим залишається час роботи від акумулятора. Apple хвалилася збільшеним часом роботи від акумулятора нових смартфонів. І це правда - при використанні для роботи в інтернеті у мережах 3G, LTE і Wi-Fi. Але якщо уважно вивчити порівняльну таблицю, виходить, що для iPhone 6 Plus час розмов впав з 24 годин в мережах 3G до 21 години для його нового побратима. iPhone 6s і 7 забезпечують по 14 годин розмов в мережах 3G. У наші дні більшість людей, ймовірно, менше говорить по телефону і більше "сидить" в інтернеті, так що в цілому зміни до кращого.

Також відсутня можливість швидкої зарядки. Після переходу на процесори Qualcomm Snapdragon майже кожен флагман на Android пропонує швидку зарядку. З її допомогою можна прискорено зарядити телефон і підживлювати його протягом дня, щоб продовжити термін служби батареї. Наприклад, Samsung Galaxy Note 7 набирає 40% місткості всього за 30 хвилин. Apple не згадала про подібні технології. Прискорити зарядку iPhone можливо, застосувавши адаптер живлення підвищеної потужності (наприклад, 12-ватний зарядний пристрій від iPad замість 5-ватного від смартфона), але все ж він заряджається не так швидко, як сучасні флагмани під управлінням Android.

Також відсутня можливість одночасно заряджати смартфон і слухати музику. Чим поганий iPhone без гнізда для навушників? Тим, що без бездротових навушників не можна слухати музику і одночасно заряджати його. Apple рекомендує використовувати спеціальну док-станцію для iPhone зі стандартним 3,5-мм роз'ємом для навушників. Інша можливість зберегти провідні навушники - купити чохол Smart Battery Case з вбудованим роз'ємом Lightning для навушників і інших сумісних пристроїв. Він підключається до порту Lightning iPhone 7 і 7 Plus. Але це за умови, що сам чохол заряджений і готовий до роботи.

Бездротові навушники AirPod можуть зробити невелику революцію, якщо будуть працювати, як стверджує Apple. Вони схожі на звичайні EarPod без проводів і коштують приблизно 5400 грн. Проблема в одному: навряд чи вийде взяти їх з собою на пробіжку. AirPod не тільки можуть вивалитися на ходу, але і постраждати від вологи. На щастя, Apple досі продає Beats Powerbeats 2 - спортивні бездротові навушники з тримачем, вони якраз стійкі до вологи та поту.

Також на презентації Apple представила свої годинники Apple Watch Series 2. Їх корпус з білої кераміки вчетверо міцніший нержавіючої сталі. І за це доведеться заплатити. Apple не озвучила ціну, але на сайті компанії модель представлена в розділі Apple Watch Edition. Раніше у нього потрапляли тільки годинник із справжнього золота, вартість яких варіювалася від $10 до $17 тис. Хочете Apple Watch Ceramic, тоді за них доведеться заплатити більше 48 тис. грн.