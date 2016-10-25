Samsung призупинив роботу над смартфоном Galaxy S8

Як повідомляє The Wall Street Journal, всі інженери компанії намагаються з'ясувати причини перегріву акумулятора Galaxy Note 7, передає РБК.

Розробники поки не можуть відповісти на питання, що стало причиною неполадок.

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Фахівці розглядають версії від занадто малої ємності акумулятора до програмного забезпечення, яке не підходить.

Останнім часом Samsung несе величезні збитки у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями. 2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою.

Однак мимовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які повинні були скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.

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У США власники Galaxy Note 7 подали до компанії колективний позов до федерального суду в Нью-Джерсі. У позові наголошується, що за порадою компанії власники Galaxy Note 7 припинили використання пристроїв, проте, Samsung не надав їм інші смартфони на заміну.

Samsung Electronics оцінив негативний ефект на операційний прибуток із-за припинення продажів смартфона в четвертому кварталі 2016 року і першому кварталі 2017 року в $2,6 млрд. При цьому виробник повідомив, що планує нормалізувати мобільний бізнес, збільшивши продажі Galaxy S7 і Galaxy S7 edge.