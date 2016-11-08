РНБО створює систему захисту державних об'єктів від кібератак

Про це повідомила прес-служба відомства з посиланням на секретаря РНБО Олександра Турчинова.

«Сьогодні створюється потужна система захисту державних ресурсів - так звана Національна телекомунікаційна система. Проект витратний, але безальтернативний, оскільки завдання цієї системи - повністю захистити інформаційний ресурс критичної інфраструктури та держсектора від будь-яких кібератак», - наводяться в повідомленні слова Турчинова.

Прес-служба додала, що захист інформаційного простору країни є безумовним пріоритетом діяльності відомства, особливо у стані гібридної війни, тому РНБО і, зокрема, нещодавно створений Національний координаційний центр кібербезпеки працюють над об'єднанням і координацією зусиль усіх органів, відповідальних за забезпечення інформаційної безпеки держави.

«Ми чітко розмежували сфери діяльності, уточнили спеціалізацію і сектори відповідальності. Тепер кожен знає, за що відповідає Держспецзв'язок, за що - відповідні підрозділи Служби безпеки України або Нацполіції, Міністерства оборони і розвідувальних служб», - цитує Турчинова прес-служба.

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Також прес-служба відомства нагадала, що найбільшою кібератакою за останній час стала невдала спроба зламати систему електронного декларування.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня президент України Петро Порошенко підписав указ «Про Національний координаційний центр кібербезпеки», який є робочим органом Ради національної безпеки і оборони. Керівником центру за посадою є секретар РНБО.

Наприкінці червня Кабінет міністрів України затвердив план заходів на 2016 рік щодо реалізації стратегії кібербезпеки України, а вже у серпні Кабмін затвердив порядок формування переліку інформаційно-телекомунікаційних систем об'єктів критичної інфраструктури держави, які будуть захищатися від кібератак у першу чергу.