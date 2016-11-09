Вчені з'ясували, що змушує жителів деяких країн частіше посміхатися

Зокрема, з'ясувалося, що жителі країн з більш індивідуалістською культурою частіше посміхаються в суспільстві, а з більш колективістської культурою - на самоті. Результати дослідження опубліковані в Journal of Nonverbal Behavior, передає N+1.

Вирази обличчя при базових емоціях мають спільні риси у всіх людей. При цьому в різних культурах існують різні неписані правила щодо того, наскільки виразно можна демонструвати емоції мімікою залежно від обставин.

Співробітники Піттсбурзького університету і компанії Affectiva, що розробляє системи розпізнавання емоцій, зібрали відеозаписи виразів осіб більш ніж 740 тисяч жителів 12 країн світу під час перегляду телереклами в домашніх умовах і в лабораторії.

Читайте такожПоділ мозку на "логічну" і "емоційну" півкулі виявився міфом

Країни учасників суттєво відрізнялися за рівнем індивідуалізму і колективізму (дослідники користувалися індексами індивідуалізму Хофстеда, найбільш високим серед включених країн він був у США і Великобританії, найбільш низьким - у Колумбії і Перу, в середині списку перебували Росія і Бразилія).

З допомогою спеціально створених алгоритмів вчені визначали вираженість двох емоційно протилежних мімічних дій: усмішки і насуплення брів.

З'ясувалося, що, незалежно від інших факторів, жінки частіше за чоловіків демонстрували обидва вирази обличчя, причому частка посмішок у жіночій міміці була вище, ніж у чоловічій. Статеві відмінності в частоті насуплення брів виявилися більш вираженими в індивідуалістичних країнах.

Також незалежно від інших факторів (незнайомих умов, присутності інших людей) в лабораторії учасники насуплювалися частіше, ніж вдома. Основним ефектом високого індексу індивідуалізму країни проживання виявилося більш часте насуплення брів у будь-яких умовах.

Посміхалися учасники з різних країн приблизно з однаковою частотою, але при більш високому рівні індивідуалізму більше робили це в лабораторії, тобто в суспільстві, а з високим рівнем колективізму - вдома, тобто на самоті.