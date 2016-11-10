У "ВКонтакте" з'явилися грошові перекази для України

Про це у компанії розповіли «Газете.Ru».

За словами директора по електронній комерції «ВКонтакте» Юрія Іванова, портал є найпопулярнішою соцмережею в Україні. Кожен місяць «ВКонтакте» відвідують 15,8 млн українських користувачів.

Читайте також"Вконтакте" відправить на МКС робота

Іванов зазначив, що на тлі новин про обмеження роботи деяких систем грошових переказів новий сервіс буде затребуваний.

Переклад здійснюється в російських рублях. При цьому гроші будуть конвертуватися за курсом банку, що випустив картку одержувача.

Кошти можна отримати на картки Mastercard та Maestro, при цьому номер кредитки одержувача знати не потрібно.