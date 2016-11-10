У "ВКонтакте" з'явилися грошові перекази для України
15:20, 10 листопада 2016Наука та IT
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З 10 листопада в соціальній мережі «ВКонтакте» з'явилися грошові перекази для українських користувачів.
«ВКонтакте» запустив функції переказу платежів в Україну / dic.academic.ru
Про це у компанії розповіли «Газете.Ru».
За словами директора по електронній комерції «ВКонтакте» Юрія Іванова, портал є найпопулярнішою соцмережею в Україні. Кожен місяць «ВКонтакте» відвідують 15,8 млн українських користувачів.
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Іванов зазначив, що на тлі новин про обмеження роботи деяких систем грошових переказів новий сервіс буде затребуваний.
Переклад здійснюється в російських рублях. При цьому гроші будуть конвертуватися за курсом банку, що випустив картку одержувача.
Кошти можна отримати на картки Mastercard та Maestro, при цьому номер кредитки одержувача знати не потрібно.
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