У Харкові астрономи створили унікальний каталог Чумацького шляху, який розкриє таємницю руху зірок

Група харківських астрономів на чолі з професором НДІ астрономії Харківського національного університету ім. Ст. Каразіна, членом Міжнародного астрономічного союзу Петром Федоровим завершила роботу над власним каталогом Чумацького шляху, передає DT.UA.

"Відмінною особливістю нашого каталогу є те, що він містить абсолютні власні рухи зірок. Це перший і поки що єдиний каталог з такою кількістю абсолютних власних рухів. Сьогодні є, звичайно, і більші, але вони містять відносні власні рухи зірок, тобто вони визначені відносно якої-небудь відомої системи відліку. Їхнє завдання - відтворювати ту систему відліку, в якій вони отримані", - розповів Федоров.

Вчений зазначив, що власні рухи зірок створеного каталогу отримані щодо протяжних позагалактичних джерел — галактик - і разом зі своїми положеннями реалізують нову (незалежну) систему відліку. У цьому їхня найважливіша відмінність від відносних.

Також, за словами астронома, новий каталог містить приблизно таку ж кількість об'єктів, як і каталог "Гайя". Але на відміну від нього, буде містити абсолютні власні рухи зірок, отримані зі спостережень із Землі, в той час, як телескоп "Гайя" виконує спостереження в космосі.

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"У цьому сенсі ці два масиви даних ніяк не корелюють між собою і є абсолютно незалежними. Оскільки об'єкти дослідження одні і ті ж, то різниці між їхніми рухами будуть дуже важливим джерелом нової інформації, в основному, пов'язаної з рухом нашої планети, що дозволить більш надійно встановити зв'язок між земною та небесною системами відліку", - зазначає Федоров.

Новий каталог ХРМ-2 використовується для дослідження кінематики Чумацького шляху, що дозволить відповісти на питання, як зірки рухаються в просторі. "Використання даних нашого каталогу, ймовірно, дозволить заглянути значно далі вглиб галактики, зрозуміти, чи рухаються зірки тільки під впливом гравітаційних сил, чи, може, ще й під дією тих сил, які сьогодні пов'язують з темною енергією, або темною матерією, отримати відповідь на запитання, як рухаються зорі різних спектральних класів і т. д. А коли ми дізнаємося, як відбувається рух, за якими законами, тоді зможемо відповісти і на питання, чому вони рухаються", - додає дослідник.

Також Федоров наголошує, що опосередковані програми навчань очевидні: вдосконалення супутникових навігаційних систем, оптимізація розрахункових траєкторій руху тіл, як на Землі, так і в космосі, розвідка корисних копалин і навіть прогноз землетрусів.

"Але все ж, я вважаю, що це не головне. Отримані результати мають фундаментальний характер, а виконана робота буде дуже корисна не тільки для астрономії в цілому, але і для формування світоглядних універсалій, вироблення світогляду, допомагають людям вижити в наших критичних ситуаціях", - підсумував професор астрономії.