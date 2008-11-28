Microsoft вирішила відсудити у кіберсквоттерів 23 домени

Корпорація Microsoft подала до суду на компанію Domain Investments, звинувативши її в кіберсквоттингу, повідомляє IDG News. Юристи Microsoft виявили 23 доменних імені, що містять назви торгових марок Microsoft або співзвучні з ними.

Серед доменів, які належать Domain Investments, є, наприклад, windoesmobile.com, wwwhotmajl.com, microsoft-games.com і zunedrivers.com. За кожен такий домен Microsoft вимагає з Domain Investments компенсації в розмірі до ста тисяч доларів.

Також Microsoft наполягає на відміні реєстрації цих 23 доменів і забороні на реєстрацію доменних імен, що містять назви торгових марок Microsoft або співзвучних з ними.

Представники Domain Investments не коментують позов Microsoft.

Раніше Microsoft подала два позови проти кіберсквоттерів. Перший позов був поданий проти трьох осіб, які зареєстрували 324 доменних імені, що містять назви торгових марок Microsoft, другий - проти одного кіберсквоттера, який зареєстрував 85 таких доменів.

Лента.ру