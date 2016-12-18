Учені відкрили ще одну зірку, яку затьмарює невідомий об'єкт

14:14, 18 грудня 2016
Наука та IT
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Вчені виявили ще одну зірку, світність якої періодично знижується на зразок "зірки інопланетян" KIC 8462852.

Астрономи відкрили ще одну зірку з затемнень невідомого походження / REUTERS

Зірка RIK-210 розташована у так званій OB-асоціації Скорпіона — Центавра — 472 світлових роках від Сонця, передає DT.UA.

Провали в її блиску досягають 15%, але, на відміну від зірки Таббі, затемнення відбуваються з періодичністю 5,67 доби і синхронізовані з періодом обертання самої зірки.

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За допомогою спектрометричних спостережень вчені відкинули можливість того, що затемнення викликаються другою, менш яскравою, зіркою або коричневим карликом.

Крім того, затемнення не можуть бути викликані поодиноким сферичним тілом, оскільки кожен раз мають різну форму і тривалість. На думку вчених, причиною затемнень може стати хмара аномально холодної плазми всередині магнітосфери, що обертається синхронно із самою зіркою.

Раніше професор Левенского католицького університету в Бельгії Лін Дечин розповіла, що Сонце може знищити все живе на Землі через п'ять мільярдів років, коли стане червоним гігантом.

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Теги: #зірка#затемнення