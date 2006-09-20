Китайські хірурги пересадили донорський пеніс (фото)

Лікарі головної лікарні китайського міста Гуанджоу заявляють про «успішну» операцію з пересадки донорського пеніса пацієнтові, що позбувся власного органу після автомобільної аварії. Утім, попри успішне приживлення і відсутність ознак відторгнення, невдовзі після пересадки трансплантат довелося видалити через «психологічні проблеми, що почалися у пацієнта».

Довжина обрубка пеніса, що залишився у 44-річного пацієнта після травми, не перевищувала одного сантиметра, що робило неможливим статевий акт і ускладнювало сечовипускання. «В результаті якість життя хворого значно погіршала», - заявляє хірург головної лікарні Гуанджоу Уей Лі Ху (Weilie Hu).

Операція з пересадки пеніса, узятого у 20-річного загиблого донора, тривала 15 годин і, на думку китайських медиків, завершилася повним успіхом. Через 10 днів після операції було констатоване повне відновлення кровопостачання пересадженого органу. Крім того, у хворого повністю нормалізувалося сечовипускання.

Попри відсутність ознак відторгнення за два тижні після операції лікарям довелося видалити пересаджений пеніс. Медики пояснюють своє рішення «тяжкими психологічними проблемами, які почалися у реципієнта і його дружини».

Повний звіт про проведену в Гуанджоу операції буде опублікований у наступному місяці в журналі European Urology.

Операції з приєднання власних статевих органів після травматичної ампутації не раз робилися в останні десятиліття, проте досвід з пересадки донорського статевого органу є першим в світовій практиці.

У коментарі до повідомлення китайських колег знаменитий французький трансплантолог Жан-Мішель Дюбернар, який виконав наприкінці минулого року першу операцію з пересадки обличчя знівеченій після нападу собаки жінці, зазначає, що психологічні чинники можуть чинити істотний вплив на результат трансплантацій певних донорських тканин і органів. «Психологічні наслідки операцій з пересадки руки і обличчя показують, що постійне усвідомлення того, о користуєшся руками померлої людини, або бачиш у дзеркалі її обличчя, може виявитися тяжким випробуванням», - пише доктор Дюбернар. «Очевидно, що в разі операції, проведеної в Китаї, причини невдачі на такій ранній стадії були саме психологічними. Те, що до ускладнень причетна дружина реципієнта, також викликає багато запитань», - додає він.

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