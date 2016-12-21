На зміну покемонам: гра Super Mario Run встановила рекорд за кількістю скачувань
13:35, 21 грудня 2016Наука та IT
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Гра «Super Mario Run» компанії Nintendo встановила рекорд за кількістю скачувань.
За чотири дні гру завантажили 25 млн разів / BGR.com
Про це повідомляє Reuters.
«Super Mario Run» для iOS була випущена 15 грудня в 151 країні. За даними Sensor Tower, за чотири дні її вивантажили 25 мільйонів разів. Валова виручка оцінюється в $21 млн.
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Однак з моменту початку продажів акції Nintendo втратили 11%, оскільки гра отримала негативні відгуки користувачів. В основному вони скаржаться на необхідність одноразової плати за контент в розмірі $9,99.
У Sensor Tower зазначили, що «Mario», можливо, найпопулярніша ігрова франшиза в світі, однак лише 8% тих, хто її пробує, здійснюють купівлю.
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