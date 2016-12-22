"Готівкові замовляли?": в Індії запрацював сервіс по доставці грошей

Про це повідомляє Mashable.

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Snapdeal анонсував свій новий сервіс Cash@Home, завдяки якому в декількох містах Індії клієнт може замовити суму до 2 тис. рупій (близько $30) і отримати їх за допомогою кур'єрської доставки. Цей крок спрямований на боротьбу з браком готівки в країні через демонетизацію економіки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Індії 12 осіб заарештували за відмову встати під час гімну в кінотеатрі.