Кіберполіція припинила роботу ще одного піратського онлайн-кінотеатру в Україні

«Відділом протидії кіберзлочинності у Запорізькій області у грудні 2016 року припинено діяльність чергового піратського інтернет-сайту mega-cinema.pp.ua...Ресурс був створений і управлявся 18-річним жителем міста Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

Матеріальний збиток правовласників-учасників Американської асоціації кінокомпаній (Motion Picture Association of America), яким належали права на аудіовізуальні твори, оцінюється в розмірі 1,2 млн грн.

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Як зазначається, протиправна діяльність організатора була задокументована, і за результатами проведення економічних експертиз йому було оголошено про підозру у вчиненні кримінального злочину за ст. 176 (Порушення авторських і суміжних прав) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 12 грудня поточного року департамент кіберполіції Національної поліції України припинив роботу піратського онлайн-кінотеатру України baltazar.org.ua, який щодня обслуговував близько 3 тис. користувачів, чим завдав правовласникам понад 1 млн грн збитку.

5 листопада 2016 року кіберполіція також припинила роботу одного з найбільших онлайн-кінотеатрів України fs.to, який нелегально обслуговував до мільйона користувачів і завдав правовласникам-учасникам Американської асоціації кінокомпаній і низці українських правовласників близько 5 млн грн збитку.

17 листопада український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.

Також у середині листопада 2016 року популярний торрент-трекер Torrents.Net.UA оголосив про припинення роботи в Україні на невизначений час.

На початку травня 2016 року офіс Торгового представництва США в оприлюдненому щорічному звіті щодо рівня захищеності прав інтелектуальної власності в світі Special 301 Report відзначив недостатній рівень захисту прав інтелектуальної власності в Україні. Україна, як і торік, опинилася в групі з 11 країн у так званому списку Priority Watch List (Пріоритетний список спостереження). Країнам цієї групи рекомендується вжити активних заходів для боротьби з піратством. У цю групу, крім України, увійшли Китай, Аргентина, Чилі, Росія та ін.