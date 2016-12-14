Кіберполіція припинила роботу ще одного онлайн-кінотеатру

Про це йдеться в повідомленні Департаменту кіберполіції НПУ у Facebook.

Зазначається, що було припинено функціонування піратського сайту - «baltazar.org.ua», через діяльність якого, правовласникам було завдавано матеріальних збитків на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

«Організатором вказаного ресурсу виявився 44 річний мешканець столиці який створив, адміністрував та наповнював вказаний сайт піратським контентом. На момент проведення операції з припинення діяльності сайту, останній щодня відвідувало близько 3 тис. громадян. У ході проведення обшуків, правоохоронцями було виявлено та вилучено серверне обладнання, комп’ютерну техніку, за допомогою якої здійснювалось адміністрування та підтримання діяльності веб-ресурсу «baltazar.org.ua», – повідомляє кіберполіція.

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Наразі вилучена техніка направлена для проведення подальшої експертизи за результатами проведення якої, організатору злочинного промислу буде оголошено повідомлення про підозру за вчинення злочину, передбаченого статтею 176 Кримінального Кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 17 листопада поточного року український сервіс обміну інформацією Ex.ua оголосив про припинення діяльності в Україні з 1 грудня через погрози, шантаж і DDOS-атаки.

5 листопада 2016 року департамент кіберполіції Національної поліції України припинив роботу одного з найбільших онлайн-кінотеатрів України fs.to, який нелегально обслуговував до мільйона користувачів і завдав правовласникам близько 5 млн грн збитку.