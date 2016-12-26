В Україні розробили унікальний квадрокоптер (фото)

Про це повідомляє група "Матриця технологій" на своїй сторінці у Facebook.

Унікальний великий коптер взяв на борт вантаж вагою 20 кг.

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Тобто під нього можна підвісити, наприклад, протитанковий керований реактивний снаряд (ПТКРС) або ретранслятор, або різні вантажі.

Зазначається, що час його польоту - 1 година, а дальність - 60-80 км. І це тільки прототип.

У свою чергу серійний апарат буде перевозити вантаж 50 кг на дальність 100 км.

Раніше в Україні випробували потужний мультикоптер вантажопідйомністю до 30 кг.