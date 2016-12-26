В Україні розробили унікальний квадрокоптер (фото)
12:08, 26 грудня 2016Наука та IT
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Група волонтерів дослідно-конструкторського бюро Matrix-UAV сконструювала унікальний квадрокоптер.
Про це повідомляє група "Матриця технологій" на своїй сторінці у Facebook.
Унікальний великий коптер взяв на борт вантаж вагою 20 кг.
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Тобто під нього можна підвісити, наприклад, протитанковий керований реактивний снаряд (ПТКРС) або ретранслятор, або різні вантажі.
Зазначається, що час його польоту - 1 година, а дальність - 60-80 км. І це тільки прототип.
У свою чергу серійний апарат буде перевозити вантаж 50 кг на дальність 100 км.
Раніше в Україні випробували потужний мультикоптер вантажопідйомністю до 30 кг.
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