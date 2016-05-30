Російським військовим і чиновникам можуть заборонити використовувати WhatsApp, Gmail та Skype

Як пише Комерсант, обмеження можуть стосуватися електронної пошти Gmail від Google і популярних месенджерів WhatsApp, Viber, Skype і Telegram. Свої ідеї міністерство вже направило президенту РФ Володимиру Путіну. Мова може йти про втрату тільки мессенджерами аудиторії, що перевищує 2,5 млн осіб. Зазначається, що частину з них має підхопити майбутній державний аналог, розробкою якого запропоновано зайнятися Mail.ru та Інституту розвитку інтернету.

Читайте такожУ російських школах та ВНЗ забороняють Facebook і Twitter

Представник Мінекономіки РФ Олена Лашкина підтвердила, що для службових цілей планується використання лише російських месенджерів, ця позиція узгоджена з Мінекономзв'язком, Мінпромторгом і Інститутом розвитку інтернету (ІРІ).

В кінці минулого року депутат Вадим Соловйов (КПРФ) вніс на розгляд Держдуми законопроект з поправками до ст. 17 закону "Про державну громадянську службу РФ", якими пропонувалося заборонити депутатам і чиновникам користуватися Google, Yahoo!, WhatsApp, "які можуть використовуватися для несанкціонованого доступу до відомостей конфіденційного характеру або службової інформації", але в березні Держдума відхилила законопроект.