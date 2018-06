Виробники зброї оголосили себе надією економіки

Американська асоціація аерокосмічної промисловості (The Aerospace Industries Association) розпочала рекламну кампанію "Сила, яка підніме Америку" ("The Strength to Lift America"), повідомляє The Boston Globe. Її основне призначення - показати значення аерокосмічної та оборонної індустрії для економіки США.

Рекламна кампанія спрямована, перш за все, проти зниження бюджету Пентагону, яке намітилося останнім часом. Пропозиції піти на такий крок надійшли від консультативних рад військового відомства США, а також були підтверджені минулого тижня міністром оборони Робертом Гейтсом. Гейтс, зокрема, в своїй статті в журналі Foreign Affairs піддав критиці прихильників виробництва традиційних озброєнь, зазначивши, що нині варто зосередитися на таких, які б стали в нагоді в нетрадиційних конфліктах, таких як війна з тероризмом.

Промисловці сподіваються переконати Барака Обаму не знижувати фінансування програм переозброєння американської армії, а також включити авіаційну промисловість в програму порятунку економіки, оскільки зниження військового бюджету прямо торкнеться її інтересів. До того ж, це може позначитися на розвитку Збройних сил США і призвести до їх технічного відставання, вважають активісти організації.

В оборонній сфері, за твердженням експертів Американської асоціації аерокосмічної промисловості, сьогодні працюють більше 2 мільйонів представників середнього класу, в 50 штатах функціонують близько 30 тисяч виробництв. До того ж, як вважає керівник організації, "оборонка" є провідним експортером американської продукції.

Лента.ру