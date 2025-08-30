Угода включає запчастини, навчання та повну технічну підтримку.

Державний департамент США дав "зелене світло" на можливий продаж Україні системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання загальною орієнтовною вартістю $179,1 млн. Про це повідомило Агентство оборонно-безпекового співробітництва США.

До пакета входять:

засекречені та незасекречені запасні частини;

технічна підтримка та навчання;

програмне забезпечення та його оновлення;

комплекти модифікацій, випробувальне обладнання, засоби зв’язку та аксесуари;

інженерна й логістична допомога;

Програма польового спостереження та Програма міжнародних інженерних послуг.

У Держдепі підкреслили, що цей крок посилить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також забезпечить її більш потужною системою ППО для місій самозахисту та підтримки регіональної безпеки.

Відео дня

"Цей потенційний продаж підтримує зовнішньополітичні та національні інтереси США, зміцнюючи безпеку країни-партнера, яка сприяє політичній стабільності та економічному розвитку в Європі", – йдеться у заяві.

Водночас у відомстві наголосили, що продаж не зменшить обороноздатність США.

ППО для України - останні новини

За даними американських ЗМІ, нещодавно Німеччина передала Україні три системи Patriot у рамках запропонованої США нової схеми допомоги Україні, коли американську зброю для ЗСУ оплачують європейські країни. Загалом Україна сподівається отримати 10 систем Patriot за новою схемою.

Згодом уряд Норвегії заявив, що країна спільно з Німеччиною профінансує закупівлю двох систем ППО Patriot для України.

Вас також можуть зацікавити новини: