Археологи виявили стародавню гробницю у центральному Китаї
08:21, 10 січня 2017Наука та IT
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У центральній китайській провінції Хунань археологи виявили стародавню гробницю з фрескою із зображенням двох покоївок, її вік може становити понад 1,4 тис. років.
Археологи виявили в центральному Китаї стародавню гробницю / chinanews.com
Довжина знайденої гробниці становить 14 метрів, ширина - 2 метри, передає Сіньхуа.
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Археологи припускають, що гробниця належить до епохи Південних і Північних Династій - V-VI століття нашої ери.
"Це найстаріша гробниця, виявлена у провінції Хунань... Фреска може зробити свій внесок у вивчення історії одягу Китаю", - вважає один з археологів.
Раніше археологи зняли мармурову плиту, яка накривала похоронне Ложе Христа у Гробі Господньому.
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