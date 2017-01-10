Археологи виявили стародавню гробницю у центральному Китаї

08:21, 10 січня 2017
Наука та IT
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У центральній китайській провінції Хунань археологи виявили стародавню гробницю з фрескою із зображенням двох покоївок, її вік може становити понад 1,4 тис. років.

Археологи виявили в центральному Китаї стародавню гробницю / chinanews.com

Довжина знайденої гробниці становить 14 метрів, ширина - 2 метри, передає Сіньхуа.

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Археологи припускають, що гробниця належить до епохи Південних і Північних Династій - V-VI століття нашої ери.

"Це найстаріша гробниця, виявлена у провінції Хунань... Фреска може зробити свій внесок у вивчення історії одягу Китаю", - вважає один з археологів.

Раніше археологи зняли мармурову плиту, яка накривала похоронне Ложе Христа у Гробі Господньому.

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Теги: #Китай#археологи#гробниця