Шведська компанія Ericsson відкрила у Львові науково-дослідний центр

Про це повідомила прес-служба української асоціації Wireless Ukraine, членом якої є Ericsson.

«У центрі зайнято близько 120 програмістів, в основному офіс займатиметься розробкою програмного забезпечення для OSS- і BSS-систем (системи підтримки операцій та бізнесу – УНІАН) телеком-операторів», – повідомила прес-служба.

В асоціації зазначили, що в майбутньому центр також займатиметься розробкою рішень для зв'язку четвертого покоління 4G (LTE), Інтернету речей (IoT), електронного уряду.

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«У компанії планують розширення та відкриття нових центрів R&D в Україні», - додали в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, американський розробник систем зберігання даних Violin Memory домовився про стратегічне партнерство з однією з найбільших українських ІТ-компаній GlobalLogic із метою подальшого відкриття науково-дослідного (R&D) центру в Україні.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson – один із найбільших у світі постачальників технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку, штаб-квартира розташовується в Стокгольмі, Швеція. Ericsson працює в 180 країнах світу, штат співробітників налічує понад 110 тис. осіб.

Ericpol – світовий виробник програмного забезпечення у галузі телекомунікацій. З 1991 року компанія працює на ринку послуг для операторів зв'язку різних країн світу, пропонуючи розробку, впровадження та технічну підтримку. Головний офіс Ericpol знаходиться в місті Лодзь (Польща). Компанія також має філії в Україні, Швеції та Білорусі.