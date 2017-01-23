"Клацнув на мільйон": блогер встановив рекорд із кількості натискань комп'ютерної миші (відео)

На цей рекорд звернув увагу Motherboard.

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Tocen розповів в інтерв'ю, що планував паралельно розважати себе переглядом аніме і музикою, але після перших 100 тис. кліків усвідомив, що повинен повністю сфокусуватися на своєму завданні.

У підсумку він клацнув мишею 1 млн разів за 17 годин.