"Клацнув на мільйон": блогер встановив рекорд із кількості натискань комп'ютерної миші (відео)
15:47, 23 січня 2017Наука та IT
1171 0
Блогер і активний користувач Twitch Tocen опублікував відео, на якому він клікає комп'ютерною мишею протягом 17 годин поспіль.
Блогер-рекорсдмен клацнув мишею мільйон разів протягом 17 годин / скріншот
На цей рекорд звернув увагу Motherboard.
Читайте такожКиянин зверстав "плаский" дизайн для Facebook і викликав ажіотаж в західних блогах
Tocen розповів в інтерв'ю, що планував паралельно розважати себе переглядом аніме і музикою, але після перших 100 тис. кліків усвідомив, що повинен повністю сфокусуватися на своєму завданні.
У підсумку він клацнув мишею 1 млн разів за 17 годин.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter