"Клацнув на мільйон": блогер встановив рекорд із кількості натискань комп'ютерної миші (відео)

15:47, 23 січня 2017
Наука та IT
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Блогер і активний користувач Twitch Tocen опублікував відео, на якому він клікає комп'ютерною мишею протягом 17 годин поспіль.

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На цей рекорд звернув увагу Motherboard.

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Tocen розповів в інтерв'ю, що планував паралельно розважати себе переглядом аніме і музикою, але після перших 100 тис. кліків усвідомив, що повинен повністю сфокусуватися на своєму завданні.

У підсумку він клацнув мишею 1 млн разів за 17 годин.

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Теги: #відео#блогер#рекорд