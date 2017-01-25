Спростовано популярну гіпотезу про зародження життя на Землі

На їхню думку, поява Великого ордовицького періоду не пов'язана, як вважалося раніше, з метеоритним бомбардуванням планети. Це дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, передає Говорить Москва.

Фахівці виявили, що метеоритне бомбардування почалося 468 мільйонів років тому, тобто на 3 мільйони років пізніше настання однойменної події біорізноманіття.

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Своїх висновків учені дійшли, провівши датування кристалів циркону з метеорита, знайденого в одному зі шведських газових родовищ.

Раніше професор Левенского католицького університету в Бельгії Лін Дечин розповіла, що Сонце може знищити все живе на Землі через п'ять мільярдів років, коли стане червоним гігантом.