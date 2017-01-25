Роздратований заторами на дорогах Ілон Маск вирішив рити тунель від власного кабінету до аеропорту

Про це він оголосив у своєму Twitter у середу, 25 січня.

«Небувалий прогрес у роботі над тунелем. Планую почати рити через місяць або близько того», - написав підприємець в соцмережі.

Про свій новий проект Маск оголосив ще в кінці грудня 2016 року. Він поскаржився, що його дуже дратують швидкість руху автомобілів і пробки в місті, тому він вирішив почати копати тунелі. Цю заяву спийняли як жарт, проте пізніше засновник SpaceX підтвердив свої наміри.

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Раніше Маск не раз публічно висловлював про користь підземних доріг і тунелів.

Mashable зазначає, що, навіть незважаючи на серйозні наміри, втілити план у життя буде дуже важко. Сам процес прокладання тунелю досить тривалий, а перед початком робіт необхідно отримати безліч дозволів від влади.