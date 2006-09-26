Три головні вимоги Philips Ukraine

Компанія Philips оголосила в Україні конкурс винахідників і новаторів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив журналістам генеральний директор компанії Philips Ukraine Йоост ЛЕЄФЛАНГ.

За його словами, конкурс проводиться з 1 серпня до 31 жовтня поточного року. Мета конкурсу – сприяння розвитку інноваційних технологій, а також покращення інвестиційного клімату в Україні.

Й.ЛЕЄФЛАНГ зазначив, що журі конкурсу оцінюватиме представлені винахідницькі проекти за трьома головними критеріями: вони будуть створені для людини, максимально прості в експлуатації й високотехнологічні.

За результатами конкурсу в кінці листопада передбачається провести виставку проектів учасників. Передбачається, що спеціальне журі вибере переможця, який отримає приз у розмірі 100 тис. грн.

Й.ЛЕЄФЛАНГ зазначив також, що компанія не претендуватиме на будь-які права інтелектуальної власності на проекти, але й не братиме участі у впровадженні даних технологій у серійне виробництво.