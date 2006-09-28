SanDisk випустила 16-гігабайтну карту пам`яті CompactFlash

Компанія SanDisk випустила дві нові карти пам`яті стандарту CompactFlash. Місткість новинок складає від 12 до 16 гігабайт, а швидкість читання/запису даних досягає 20 мегабіт в секунду, повідомляється на сайті The Inquirer.

CompactFlash підвищеної місткості орієнтовані перш за все на професійних фотографів (професійні і напівпрофесійні цифрові фотоапарати найпопулярніших марок у якості змінного носія даних використовують, як правило, саме CompactFlash). Правда, коштувати новинки будуть чимало - за 12-гігабайтну карту пам`яті доведеться заплатити 880 доларів, а CompatFlash з написом "16 гігабайт" на корпусі обійдеться любителеві фотографії в 1050 доларів.

До випуску новинок найбільш місткою картою пам`яті CompactFlash вважалася 8-гігабайтна картка CF Extreme III, яку випустила в першій половині 2006 року та сама SanDisk.

Лента.ру