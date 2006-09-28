Audi представила нове суперкупе R8 (6 фото)

Audi розповсюдила перші офіційні фотографії свого нового суперкупе R8. Цей повністю алюмінієвий автомобіль оснащуватиметься мотором V8 об`ємом 4,2 л. потужністю 420 к.с. (очікується, що пізніше з`явиться і агрегат V10 об`ємом 5,0 л. потужністю близько 500 к.с. від Lamborghini Gallardo). Завдяки двигуну Audi R8 розганяється від 0 до 100 км/год за 4,6 сек., а максимальна швидкість автомобіля складає 300 км/год (для R8 вирішили не вводити обмеження швидкості на рівні 250 км/год).

Також оголошено ціну – Audi R8 коштуватиме 146 800 євро.

Обозреватель

Фото з сайту leftlanenews.com